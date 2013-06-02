Сьогодні у 117 населених пунктах відбудуться позачергові місцеві вибори

Сьогодні у 117 населених пунктах України відбудуться позачергові вибори сільських, селищних та міських голів.

Відповідно до постанов, які Верховна Рада України VII скликання, ухвалила у березні цього року вибори відбудуться в усіх областях України. На сайті Громадянської мережі ОПОРА оприлюднено список населених пунктів, де відбуватимуться позачергові вибори. В Автономній Республіці Крим відбудуться вибори: Ялтинського міського голови; Лучистівського сільського голови Алуштинської міської ради; Чайкинського сільського голови Джанкойського району; Миколаївського селищного голови Сімферопольського району; Маломаяцького сільського голови Алуштинської міської ради; Кукушкінського сільського голови Роздольненського району; Желябовського сільського голови Нижньогірського району; Чапаєвського сільського голови Совєтського району; Мельничного сільського голови Білогірського району; Зоркінського сільського голови Нижньогірського району. У Вінницькій області відбудуться вибори: Обідненського сільського голови Немирівського району; Бандишівського сільського голови Могилів-Подільського району; Торканівського сільського голови Тростянецького району; Бушинського сільського голови Тиврівського району. У Волинській області відбудуться вибори: Почапівського сільського голови Любомльського району; Старопорицького сільського голови Іваничівського району. У Дніпропетровській області відбудуться вибори: Червоногригорівського селищного голови Нікопольського району; Дмитрівського сільського голови Нікопольського району; Павлопільського сільського голови Нікопольського району; Меліоративнівського селищного голови Новомосковського району; Бородаївського сільського голови Верхньодніпровського району; Березнуватівського сільського голови Солонянського району. У Донецькій області відбудуться вибори: Новотроїцького сільського голови Красноармійського району; Петрівського Другого сільського голови Олександрівського району; Сєверного селищного голови Сніжнянської міської ради; Зайцівського селищного голови Горлівської міської ради; Корсунського селищного голови Єнакієвської міської ради; Рай-Олександрівського сільського голови Слов’янського району; Новомихайлівського сільського голови Мар’їнського району; Дмитрівського сільського голови Слов’янського району. У Житомирській області відбуться вибори Краївщинського сільського голови Володарсько-Волинського району та Мотовилівського сільського голови Любарського району. У Закарпатській області відбудуться вибори Берегівського міського голови і Тарасівського сільського голови Тячівського району. У Запорізькій області відбудуться вибори Великознам’янського сільського голови Кам’янсько-Дніпровського району та Московського сільського голови Вільнянського району. В Івано-Франківській області відбуться вибори Палагицького сільського голови Тлумацького району і Тенетниківського сільського голови Галицького району. У Київській області відбудуться вибори: Пищиківського сільського голови Сквирського району; Борівського селищного голови Фастівського району; Крив’янського сільського голови Таращанського району; Васильківського міського голови; Торчицького сільського голови Ставищенського району; Краснослобідського сільського голови Обухівського району. У Кіровоградській області відбудуться вибори: Бережинського сільського голови Кіровоградського району; Войнівського сільського голови Олександрійського району; Куйбишевського сільського голови Бобринецького району; Овсяниківського сільського голови Кіровоградського району; Червонодолинського сільського голови Бобринецького району. У Луганській області відбудуться вибори: Алчевського міського голови; Врубівського селищного голови Попаснянського району; Данилівського сільського голови Біловодського району; Євсузького сільського голови Біловодського району. У Львівській області відбудуться вибори: Телязького сільського голови Сокальського району; Порічанського сільського голови Яворівського району. У Миколаївській області відбудуться вибори: Вознесенського міського голови; Прибузького сільського голови Доманівського району; Кобзарцівського сільського голови Снігурівського району; Першотравневого сільського голови Снігурівського району. У Одеській області відбудуться вибори: Саражинського сільського голови Балтського району; Андріївського сільського голови Білгород-Дністровського району; Трапівського сільського голови Татарбунарського району; Перелітського сільського голови Балтського району; Піщанського сільського голови Балтського району. У Полтавській області відбудуться вибори: Денисівського сільського голови Оржицького району; Удовиченківського сільського голови Зіньківського району; Андріївського сільського голови Машівського району; Ковалівського сільського голови Полтавського району; Харківецького сільського голови Лохвицького району; Таверівського сільського голови Чутівського району; Новотагамлицького сільського голови Машівського району; Малонехворощанського сільського голови Машівського району; Крутобалківського сільського голови Новосанжарського району. У Рівненській області відбудуться вибори: Сновидовицького сільського голови Рокитнівського району; Милятинського сільського голови Острозького району. У Сумській області відбудуться вибори: Пісківського сільського голови Буринського району; Верхосульського сільського голови Білопільського району; Підопригорівського сільського голови Лебединського району; Сонячненського сільського голови Охтирського району; Дмитрівського сільського голови Великописарівського району; Соснівського сільського голови Конотопського району; В’язівського сільського голови Охтирського району; В’язівського сільського голови Конотопського району; Комишанського сільського голови Охтирського району; Козацького сільського голови Конотопського району; Червоненського сільського голови Сумського району; Маловисторопського сільського голови Лебединського району. У Тернопільській області відбудуться вибори: Завалівського сільського голови Підгаєцького району; Заліського сільського голови Борщівського району; Касперівського сільського голови Заліщицького району; Шупарського сільського голови Борщівського району; Котузівського сільського голови Теребовлянського району; Івано-Золотівського сільського голови Заліщицького району; Стриївського сільського голови Збаразького району; Більче-Золотецького сільського голови Борщівського району; Нижбірківського сільського голови Гусятинського району; Сороцького сільського голови Теребовлянського району. У Харківській області відбудуться вибори Сомівського сільського голови Зачепилівського району. У Херсонській області відбудуться вибори: Маркеєвського сільського голови Чаплинського району; Білоусівського сільського голови Великоолександрівського району і Стокопанівського сільського голови Генічеського району. У Хмельницькій області відбудуться вибори: Поляхівського сільського голови Теофіпольського району; Великопузирківського сільського голови Ізяславського району; Ганнопільського сільського голови Славутського району. У Черкаській області відбудуться вибори: Чорнобаївського селищного голови Чорнобаївського району; Калениківського сільського голови Золотоніського району; Сагунівського сільського голови Черкаського району; Пшеничницького сільського голови Канівського району; Ревівського сільського голови Кам’янського району; Томашівського сільського голови Уманського району. У Чернівецькій області відбудуться вибори Новодністровського міського голови та Анадольського сільського голови Хотинського району. У Чернігівській області відбудуться вибори: Антонівського сільського голови Варвинського району; Деревинського сільського голови Городнянського району; Смолигівського сільського голови Ріпкинського району; Жовтневого сільського голови Семенівського району; Валківського сільського голови Прилуцького району.

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