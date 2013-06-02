Сьогодні у 117 населених пунктах відбудуться позачергові місцеві вибори
Сьогодні у 117 населених пунктах України відбудуться позачергові вибори сільських, селищних та міських голів.
Відповідно до постанов, які Верховна Рада України VII скликання, ухвалила у березні цього року вибори відбудуться в усіх областях України.
На сайті Громадянської мережі ОПОРА оприлюднено список населених пунктів, де відбуватимуться позачергові вибори.
В Автономній Республіці Крим відбудуться вибори: Ялтинського міського голови; Лучистівського сільського голови Алуштинської міської ради; Чайкинського сільського голови Джанкойського району; Миколаївського селищного голови Сімферопольського району; Маломаяцького сільського голови Алуштинської міської ради; Кукушкінського сільського голови Роздольненського району; Желябовського сільського голови Нижньогірського району; Чапаєвського сільського голови Совєтського району; Мельничного сільського голови Білогірського району; Зоркінського сільського голови Нижньогірського району.
У Вінницькій області відбудуться вибори: Обідненського сільського голови Немирівського району; Бандишівського сільського голови Могилів-Подільського району; Торканівського сільського голови Тростянецького району; Бушинського сільського голови Тиврівського району.
У Волинській області відбудуться вибори: Почапівського сільського голови Любомльського району; Старопорицького сільського голови Іваничівського району.
У Дніпропетровській області відбудуться вибори: Червоногригорівського селищного голови Нікопольського району; Дмитрівського сільського голови Нікопольського району; Павлопільського сільського голови Нікопольського району; Меліоративнівського селищного голови Новомосковського району; Бородаївського сільського голови Верхньодніпровського району; Березнуватівського сільського голови Солонянського району.
У Донецькій області відбудуться вибори: Новотроїцького сільського голови Красноармійського району; Петрівського Другого сільського голови Олександрівського району; Сєверного селищного голови Сніжнянської міської ради; Зайцівського селищного голови Горлівської міської ради; Корсунського селищного голови Єнакієвської міської ради; Рай-Олександрівського сільського голови Слов’янського району; Новомихайлівського сільського голови Мар’їнського району; Дмитрівського сільського голови Слов’янського району.
У Житомирській області відбуться вибори Краївщинського сільського голови Володарсько-Волинського району та Мотовилівського сільського голови Любарського району.
У Закарпатській області відбудуться вибори Берегівського міського голови і Тарасівського сільського голови Тячівського району.
У Запорізькій області відбудуться вибори Великознам’янського сільського голови Кам’янсько-Дніпровського району та Московського сільського голови Вільнянського району.
В Івано-Франківській області відбуться вибори Палагицького сільського голови Тлумацького району і Тенетниківського сільського голови Галицького району.
У Київській області відбудуться вибори: Пищиківського сільського голови Сквирського району; Борівського селищного голови Фастівського району; Крив’янського сільського голови Таращанського району; Васильківського міського голови; Торчицького сільського голови Ставищенського району; Краснослобідського сільського голови Обухівського району.
У Кіровоградській області відбудуться вибори: Бережинського сільського голови Кіровоградського району; Войнівського сільського голови Олександрійського району; Куйбишевського сільського голови Бобринецького району; Овсяниківського сільського голови Кіровоградського району; Червонодолинського сільського голови Бобринецького району.
У Луганській області відбудуться вибори: Алчевського міського голови; Врубівського селищного голови Попаснянського району; Данилівського сільського голови Біловодського району; Євсузького сільського голови Біловодського району.
У Львівській області відбудуться вибори: Телязького сільського голови Сокальського району; Порічанського сільського голови Яворівського району.
У Миколаївській області відбудуться вибори: Вознесенського міського голови; Прибузького сільського голови Доманівського району; Кобзарцівського сільського голови Снігурівського району; Першотравневого сільського голови Снігурівського району.
У Одеській області відбудуться вибори: Саражинського сільського голови Балтського району; Андріївського сільського голови Білгород-Дністровського району; Трапівського сільського голови Татарбунарського району; Перелітського сільського голови Балтського району; Піщанського сільського голови Балтського району.
У Полтавській області відбудуться вибори: Денисівського сільського голови Оржицького району; Удовиченківського сільського голови Зіньківського району; Андріївського сільського голови Машівського району; Ковалівського сільського голови Полтавського району; Харківецького сільського голови Лохвицького району; Таверівського сільського голови Чутівського району; Новотагамлицького сільського голови Машівського району; Малонехворощанського сільського голови Машівського району; Крутобалківського сільського голови Новосанжарського району.
У Рівненській області відбудуться вибори: Сновидовицького сільського голови Рокитнівського району; Милятинського сільського голови Острозького району.
У Сумській області відбудуться вибори: Пісківського сільського голови Буринського району; Верхосульського сільського голови Білопільського району; Підопригорівського сільського голови Лебединського району; Сонячненського сільського голови Охтирського району; Дмитрівського сільського голови Великописарівського району; Соснівського сільського голови Конотопського району; В’язівського сільського голови Охтирського району; В’язівського сільського голови Конотопського району; Комишанського сільського голови Охтирського району; Козацького сільського голови Конотопського району; Червоненського сільського голови Сумського району; Маловисторопського сільського голови Лебединського району.
У Тернопільській області відбудуться вибори: Завалівського сільського голови Підгаєцького району; Заліського сільського голови Борщівського району; Касперівського сільського голови Заліщицького району; Шупарського сільського голови Борщівського району; Котузівського сільського голови Теребовлянського району; Івано-Золотівського сільського голови Заліщицького району; Стриївського сільського голови Збаразького району; Більче-Золотецького сільського голови Борщівського району; Нижбірківського сільського голови Гусятинського району; Сороцького сільського голови Теребовлянського району.
У Харківській області відбудуться вибори Сомівського сільського голови Зачепилівського району.
У Херсонській області відбудуться вибори: Маркеєвського сільського голови Чаплинського району; Білоусівського сільського голови Великоолександрівського району і Стокопанівського сільського голови Генічеського району.
У Хмельницькій області відбудуться вибори: Поляхівського сільського голови Теофіпольського району; Великопузирківського сільського голови Ізяславського району; Ганнопільського сільського голови Славутського району.
У Черкаській області відбудуться вибори: Чорнобаївського селищного голови Чорнобаївського району; Калениківського сільського голови Золотоніського району; Сагунівського сільського голови Черкаського району; Пшеничницького сільського голови Канівського району; Ревівського сільського голови Кам’янського району; Томашівського сільського голови Уманського району.
У Чернівецькій області відбудуться вибори Новодністровського міського голови та Анадольського сільського голови Хотинського району.
У Чернігівській області відбудуться вибори: Антонівського сільського голови Варвинського району; Деревинського сільського голови Городнянського району; Смолигівського сільського голови Ріпкинського району; Жовтневого сільського голови Семенівського району; Валківського сільського голови Прилуцького району.