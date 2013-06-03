Представник Януковича у ВР запевняє, що влада веде Україну в Європу

Представник Президента у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко наголошує, що Україна продовжує рухатися у європейський цивілізаційний простір.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради Мірошниченко заявив, що це задекларовано у законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики, який був внесений до Верховної Ради та ініційований Президентом України.

“Це позиція Президента України, вона чітко і постійно декларується ним і реалізується”, - сказав Мірошниченко.

Водночас щодо співпраці з Митним союзом він зауважив, що про цю співпрацю було оголошено більше року тому Президентом і формат цієї співпраці ще тоді був оголошений як 3 + 1.

“Саме такої точки зору дотримується і команда, яка веде переговори з Митним союзом, і Кабінет міністрів..., і Президент особисто”, - сказав він і додав, що все це робиться в інтересах України.

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За словами Мірошниченка, європейські стандарти у зовнішній політиці передбачають знаходження взаємовигідних форм співпраці для вирішення проблем в економіці.

“Саме так діє Президент, і на відміну від нас з вами - членів парламенту, які представляють ті чи інші партії, які, на жаль, представляють лише частину суспільства, Президент представляє весь народ України. А відповідно, рівень відповідальності зовсім інший, і наше завдання, на моє переконання, полягає не в тому, щоб висловлювати сумніви або критику, а навпаки - згуртуватися і допомогти Президентові захищати національні інтереси і максимально злагоджено діяти у сфері зовнішньої політики, коли йдеться про інтереси громадян України”, - сказав Мірошниченко.

Крім того, він наголосив, що зараз не ставиться питання про вступ України до Митного союзу, а лише про отримання статусу спостерігача.

“Я звертаюсь до наших колег з опозиції, щоб ми штучно не створювали напругу, адже йдеться про абсолютно прагматичні національні інтереси України, які зараз захищає, на жаль, Президент наодинці, замість того, щоб мати за спиною підтримку українського парламенту, українського суспільства”, - сказав Мірошниченко.

За його словами, не можна звинувачувати Президента України чи уряд у тому, що вони захищають національні інтереси.

Мірошниченко нагадав, що у законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики як кінцеву мету передбачено членство України у Європейському Союзі.