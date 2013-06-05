Янукович сьогодні зустрінеться з директором ФБР

Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США

Президент України Віктор Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США Робертом Мюллером. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00. На початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Представники ЗМІ запрошуються на 11.30. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.30 за тел. +380 (44) 255-65-51

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