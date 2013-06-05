Янукович сьогодні зустрінеться з директором ФБР

10:08, 05 червня 2013
Політика
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Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США

Роберт Мюллер

Президент України Віктор Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США Робертом Мюллером.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00.

На початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Представники ЗМІ запрошуються на 11.30.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.30 за тел. +380 (44) 255-65-51

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