Янукович сьогодні зустрінеться з директором ФБР
10:08, 05 червня 2013Політика
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Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США
Роберт Мюллер - у Києві
Президент України Віктор Янукович сьогодні проведе зустріч з директором Федерального бюро розслідувань США Робертом Мюллером.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00.
На початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Представники ЗМІ запрошуються на 11.30.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.30 за тел. +380 (44) 255-65-51
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