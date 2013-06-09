Американська UTICo уточнила позов до Тимошенко

Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка до колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та її "спільників", серед яких її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів РФ Андрій Вавилов і 10 невстановлених осіб, у частині порушення закону про організовану злочинність (RICO).

Про це йдеться у судових документах, які має у своєму розпорядженні Російське агентство правової і судової інформації (РАПСІ), передає РІА «Новости».

Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 млн доларів з Тимошенко у грудні 2012 року. Компанії не вдалося надати докази того, що представники Тимошенко або вона особисто займалися якоюсь підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку, зазначив суд. Проте клопотання про відновлення провадження, подане незабаром після цього, було задоволено, і UTICo було дозволено внести зміни до своїх вимог тільки у зв'язку з можливими порушеннями закону RICO.

Позов був спочатку відхилений за відсутністю юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна із сторін не надала докладного аналізу з питання, а оскільки суд наділений юрисдикцією в даному випадку, то UTICо було дозволено внести зміни до своєї скарги проти Тимошенко лише у частині можливих порушень закону RICO.

У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей ЄЕСУ через операції з використанням місцевих банків за співучасті колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, якого засуджено у США до дев'яти років ув’язнення і штрафу в розмірі 10 млн доларів, і Вавилова. Також, на думку українських правоохоронних органів, Тимошенко заплатила за замовлені вбивства близько 2,479 млн доларів через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не розповсюджується позовна давність.