ЦВК затвердила бюлетені для округу №224 у Севастополі

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, встановлено, що текст бюлетеня друкується державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 600 мм світло-зеленого кольору, лише з одного боку, з використанням спеціальних видимих і невидимих захисних фарб, які змінюють свої фізичні характеристики під дією ультрафіолетового та інфрачервоного опромінювання, графічних захисних елементів, а також із проставленням номера виборчої дільниці захисною фарбою, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

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їТакож ЦВК внесла деякі зміни до складу територіальних виборчих комісій у двох регіонах, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого відповідно до постанови ЦВК від 15 вересня 2010 року № 355 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".

Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори народного депутата в окрузі № 224 у Севастополі проводяться у зв’язку з достроковим припиненням повноважень обраного в цьому окрузі депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був призначений міністром оборони.