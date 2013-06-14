Відсутність Кличка на акціях опозиції Аваков називає симптомом

Партія «УДАР» змінила позицію щодо участі в опозиційній акції «Вставай Україна!», про що свідчить відсутність на останніх двох акціях лідера «УДАРу» Віталія Кличка. Про таке «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Арсен Аваков.

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«Чому «УДАР» не бере участі - це вибір кожного. Не потрібно дивуватися - це три різні політичні сили. Більше того, не потрібно один одного обманювати, якщо Кличка не було не в перший, ні в другий раз - це симптом позиції, скажу акуратно. І це нормально, у них своя позиція є на цей рахунок, свій погляд, давайте не підміняти форму глуздом. Нам потрібен сенс, а ми обговорюємо форму», - каже Аваков.