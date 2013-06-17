Стець, який очолив партію Порошенка, увійшов у політраду Батьківщини

Про своє обрання до політради "Батьківщини" нардеп повідомив Українській правді.

Сьогодні, 17 червня, за його словами на засіданні фракції було проголосоване рішення про його входження до політичної ради ОО "Батьківщина".

Обратись до керівного органу "Батьківщини" Стець зміг після того, як минулого тижня він був обраний головою створеної у 2000 році Петром Порошенком партії "Солідарність", котра ухвалила рішення про своє входження до ОО "Батьківщина".

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня ОО "Батьківщина" провели з’їзд, на якому відбулося її об’єднання з партією Арсенія Яценюка "Фронт змін". На з’їзді головою розширеної новими членами партії переобрали Юлію Тимошенко, її першим заступником став Олександр Турчинов. Арсенія Яценюка обрали головою політради партії.

Сергія Соболєва, чия партія "Реформи і порядок" також влилась у "Батьківщину", призначили заступником Турчинова.