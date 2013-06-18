Янукович: Україна може приєднатись до положень МС, які не суперечать євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спільній з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком заяві для преси після церемонії підписання двосторонніх документів.

Янукович наголосив, що Україна йде шляхом європейської інтеграції і це означає для країни втілення європейських стандартів.

Він зазначив, що Україна зараз проводить процес гармонізації законодавства із законодавством Європейського Союзу.

«Ми фактично з перших років незалежності почали працювати над виконанням зобов'язань, які взяла на себе Україна при вступі до Ради Європи. Я думаю, цим самим сьогодні займається і Білорусь, тільки у нас трішки, як то кажуть, різні швидкості. Щось ми, можливо, робимо краще, щось швидше, щось може бути й гірше, але не нам давати оцінку цьому. І ми не збираємося нікому давати оцінку. Нехай оцінку дають експерти Ради Європи», - сказав Президент.

Він наголосив, що євроінтеграційним устремлінням підпорядковані і всі дії влади з реформування країни.

Водночас, за словами глави держави, Україну не можуть не хвилювати інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Він нагадав, що Україна приєдналася до Договору про зону вільної торгівлі в СНД.

Що стосується Митного союзу, то, за словами Януковича, його створення відбулося у відриві України від цього процесу.

«Це ті п'ять років, в які Україна не брала участь, за цей час країни Митного союзу прийняли велику кількість документів, положень функціонування цього інтеграційного об'єднання», - сказав Янукович.

За його словами, щоб Україна могла приєднатися якоюсь мірою до тих чи інших положень цього інтеграційного об'єднання, необхідно було створити певний інструмент.

На думку Януковича, одним із таких інструментів є підписання Меморандуму, згідно з яким Україна одержала статус спостерігача в Євразійській економічній комісії.

«Що для нас дуже важливо, щоб ми одержали ці документи і мали можливість їх розглянути, і ми їх розглянемо. І в частині того, що не суперечитиме нашим міжнародним зобов'язанням, Україна приєднається до положень Митного союзу. Ми хочемо мати нормальні торгові відносини з країнами Митного союзу», - сказав Янукович.

За його словами, Україна хотіла б, щоб МС інтегрувався у Світову організацію торгівлі.

Кажучи про підписання Меморандуму про статус спостерігача України в ЄЕК, Янукович відзначив, що це було суто економічним рішенням.

«Я думаю, багато що ще попереду», - зазначив при цьому Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Росії, Білорусі і Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять РФ, Білорусь, Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення обов'язкові для виконання на території трьох країн. З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.