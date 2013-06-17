Лукашенко прилетів в Україну з сином

Як передає «Комсомольская правда в Украине», літак з главою сусідньої держави приземлився в "Борисполі" близько п'ятої години вечора. Серед високопоставлених осіб, які увійшли до офіційної делегації, є молодший син Лукашенка - дев'ятирічний Микола.

«Всі офіційні заходи за участі президентів відбудуться у вівторок. Главу Білорусі поселили в президентській гостьовій резиденції на Липській», - повідомили джерела газети.

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Планується, що у вівторок, 18 червня, о 11.20 президенти Віктор Янукович і Олександр Лукашенко проведуть бесіду "віч-на-віч". Пополудні очікується підписання українсько-білоруських документів. Зокрема, передбачається, що на найвищому державному рівні буде остаточно вирішено питання про демаркацію державних кордонів.

Як стало відомо КП, поки батько-президент Лукашенко вирішуватиме державні справи, синові організовують "окрему програму".

Так само було під час недавнього візиту до Вірменії. На розваги Миколи Лукашенка з держбюджету країни витратили 200 тис. драмів (480 дол.). Поки Лукашенко-старший був на переговорах, його син встиг шість разів скористатися автодромом, 11 разів – ігровими автоматами, зробив заїзд на 19 кругів в картинг-клубі і двічі подивився фільм у 7D кінотеатрі.