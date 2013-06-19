У Закарпатській області понад 500 жителів перекрили дорогу

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО «Свобода», учасники акції вимагали зупинити діяльність товариства «Мармарош», яке неподалік села вже розпочало роботи з видобутку поліметалевих руд, оскільки ця діяльність може спричинити екологічну катастрофу не тільки в селищі, але й у всьому районі.

У заяві йдеться, що, за інформацією жителів села, товариство отримало дозвіл на ведення робіт від Закарпатської обласної ради (за умови, що згоди нададуть сільради Косівської та Кобилецької Поляни і Рахівської міськради) та одноосібну згоду селищного голови Федора Митрюка. І це попри те, що на трьох сесіях Косівськополянської селищної ради депутати тричі не давали згоду на видобуток поліметалевих руд.

За даними місцевих активістів, «товариство «Мармарош» отримало дозвіл від Рахівського лісгоспу на оренду земельної ділянки (майже 1 га землі в урочищі «Рударня») для проведення геологічної розвідки. Нині, попри незгоду сільської громади, неподалік помешкань людей ця структура вже розпочала буріння – минулого тижня запрацювала бурова установка, яка вже рік перебуває в урочищі «Рударня» на межі з селом".

Попередньо, за сприяння Великобичківського лісгоспу, мали розпочатися роботи з прокладання дороги до місця розробки. Зважаючи на це, протестувальники перепинили дорогу лісовозу Великобичківського лісгоспу, вивантажили з нього кілька колод і перекрили ними дорогу, залишивши відкритою частину шляху для легкового транспорту.

«Люди наголошують, що не розблокують дорогу, допоки не отримають гарантій від влади, що будь-які дозволи щодо розробки поліметалевих руд неподалік села буде скасовано, а бурову установку вивезуть з урочища. Окрім цього, громада вимагає від місцевих депутатів висловити недовіру та відправити у відставку селищного голову Митрюка», - йдеться у повідомленні ВО "Свобода".

Голова Рахівської районної державної адміністрації Дмитро Андріюк повідомив УНІАН, що мешканці Косівської Поляни перекривали дорогу, але наразі ситуація певною мірою врегульована.

«Є дані, що на Рахівщині є певні поклади міді й золота, але без геологорозвідки цього не з’ясувати. Наразі ми роз’яснюємо людям, що ні про який видобуток не йдеться, оскільки невідомо, що там може бути. Товариство отримало дозвіл від обласної ради виключно на геологічну розвідку, районна влада не має до цього жодного відношення, ми можемо тільки контролювати те, що в межах нашої компетенції". Андріюк ще раз підкреслив: "Наразі ні про які інвестиційні пропозиції, в тому числі будівництво якогось переробного заводу чи спосіб переробки руди й близько не йдеться. Навіть якщо до цього дійде, то всі погодження, в тому числі висновки щодо безпечності, даватимуть обласні структури, управління».

Голова Рахівської РДА також уточнив, що і він, і голова райради вже зустрічалися з мешканцями села, зараз призначено нову зустріч з ініціативною групою для вироблення спільного бачення виходу з проблеми.