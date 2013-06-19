На Банковій думають, що Яценюк отримав вичерпні відповіді

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко журналістам, інформуючи про відповідну зустріч в Адміністрації Президента.

За його словами, відбулась «відверта, принципова розмова», і Президент розказав про політичну і економічну ситуацію в країні.

Президент запросив фракції до співпраці, наголосивши, що всі відносини між депутатами мають вирішуватись в стінах парламенту, зазначив Мірошниченко.

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“Президент готовий бути активним учасником по формуванню нової політичної культури і готовий бути партнером для всіх фракцій незалежно від того, більшість вони чи меншість”, - сказав він.

Мірошниченко висловив думку, що лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк отримав вичерпні відповіді на всі поставлені ним питання.

“Я думаю, що по результатам зустрічі ми отримали новий імпульс для діалогу, в першу чергу в парламенті, ті всі підозри, ті всі побоювання, ті всі звинувачення, які лунали на адресу Президента, вони були розвіяні, і Президент сьогодні фактично простягнув руку до співпраці. Разом з тим він наголосив, що не готовий бути режисером парламентських подій, це зона відповідальності політичних партій і фракцій”, - сказав Мірошниченко.