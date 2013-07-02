Яценюк: у звіті МВС про події у Врадіївці - ні слова про згвалтування

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що після подій у Миколаївській області нинішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не має права перебувати на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Яценюк сказав, що якби подібна ситуація сталася на Заході, то Президент звільнив би усіх, хто був би задіяний у подібному “міліцейському і прокурорському свавіллі”.

За словами Яценюка, люди в Україні змушені виходити на вулицю і боротися за свою свободу та права через міліцейське та прокурорське свавілля.

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Він відзначив, що під час виступу Захарченка у Верховній Раді так і не почув відповіді, чому міністерство “не просто сфальшувало відомості про згвалтування”, а зробило “службовий підлог”.

Як сказав Яценюк, в оперативній інформації, яка вранці розсилалась керівникам держави “за підписом начальника головного штабу Березана”, немає ні слова про згвалтування. “Він каже, що так, трошки побили, забрали годинник і мобільний телефон, який вилучили. Пряма фраза”, - наголосив Яценюк, демонструючи звіт.

“Я очікую реакції Віктора Януковича. Не міністра, не прем’єра, а персонально Президента на те, що твориться у країні. Це його вина і це його персональна відповідальність”, - заявив Яценюк.