Міллер розповів Бойку, скільки газу Нафтогаз мусить закачати у сховища

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочої зустрічі керівника російського газового холдингу Олексія Міллера і віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка.

«Сторони обговорили хід закачування «Нафтогазом України» природного газу до підземних сховищ. Наголошувалося, що для виконання українською компанією зобов'язань з безперебійного транзиту російського газу до Європи в ПСГ України на початок осінньо-зимового сезону має бути понад 19 млрд куб. м газу», - зазначається у повідомленні.

На зустрічі також йшлося про те, що додатковим фінансовим ресурсом для закачування «Нафтогазом України» газу до ПСГ став авансовий платіж «Газпрому» за транзит газу в розмірі 1 млрд дол., рішення про надання якого було ухвалене 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Міллер заявив, що «Газпром» не платитиме авансом за транзит газу територією України, поки НАК «Нафтогаз України» не виконає прокачування сплачених обсягів.

«Ми надали Україні аванс у рахунок оплати за транзит у розмірі 1 млрд доларів. Причина, чому це удвічі менше (ніж торік – УНІАН), дуже проста. Далі дати 1 січня 2015 року ми авансувати наших українських колег у рахунок оплати за транзит не будемо», - підкреслив Міллер.

Міллер також заявив, що «Газпром» ніколи не закачуватиме газ у підземні газові сховища України.

Нагадаємо, 26 червня у Москві відбулася зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Міллера і голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна, на якій було вирішено, що «Газпром» надасть «Нафтогазу» авансовий платіж у розмірі 1 млрд доларів за транзит газу для його закачування у підземні сховища.

За інформацією «Газпрому», загальна сума авансових платежів за транзит газу з початку 2012 року становить 5,15 млрд доларів. Кошти призначені для придбання у "Газпрому" природного газу і закачування його в ПСГ України. «За попередніми розрахунками, залишку цієї суми достатньо для оплати транзиту російського газу територією України до початку 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Україна до початку опалювального сезону планує закачати в підземні газові сховища не менш як 14-16 млрд кубометрів газу.

Наприкінці квітня 2013 року Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.