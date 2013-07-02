Вестервелле розповів Кожарі про пов’язаний з Україною інтерес Німеччини

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле питання подальшого зближення України з Європейським Союзом, зокрема перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у листопаді 2013 р.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулася у рамках візиту глави українського зовнішньополітичного відомства до ФРН.

Сторони також обмінялися думками з актуальних питань українсько-німецького двостороннього співробітництва та глобального порядку денного. Зокрема, Вестервелле наголосив на стратегічному інтересі Німеччини у підписанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як важливого етапу у зближенні України з Європейським Союзом, а також відзначив прогрес нашої держави в імплементації необхідних реформ. У цьому зв’язку Федеральний міністр закордонних справ підтвердив готовність Німеччини підтримувати Україну на цьому шляху.

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Торкнулися дипломати у своїх переговорах і болючого для України "питання Тимошенко". Вестервелле нагадав, що Німеччина пропонує забезпечити належне лікування Тимошенко у Берліні. Але з цього питання досі ведуться переговори.

Кожара також виступив в Німецькому товаристві зовнішньої політики із доповіддю на тему європейської інтеграції та головування України в ОБСЄ.