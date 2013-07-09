МЗС повідомило, що українців серед загиблих у Єгипті немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в Києві заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

“Інформацію про загиблих або постраждалих громадян України внаслідок конфлікту немає”, - сказав він.

За словами Зварича, за інформацією, яку отримує МЗС від місцевих туроператорів, акції єгиптян в курортних місцях мають мирний характер і не впливають на відпочиваючих.

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В той же час МЗС України вчергове закликає українців утриматись за можливістю від поїздок до цієї країни, а тих, хто вже там перебуває, не брати участі в будь-яких акціях, та дотримуватись заходів особистої безпеки, а в разі виникнення проблемних ситуації звертатись до консульських установ України в Єгипті.

Як повідомлялося, Єгипет переживає в останні дні найгострішу політичну кризу, яка вилилася у сутички на вулицях різних міст країни. Минулого тижня військові усунули від влади президента Мухаммеда Мурсі, який представляв рух "Брати-мусульмани", і призначили главою країни голову Конституційного суду Адлі Мансура.