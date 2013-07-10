У "Свободі" впевнені, що ще один уряд не завадить

Таку думку в коментарі кореспондентові УНІАН висловив голова Харківської обласної організації ВО «Свобода», народний депутат України, член Уряду національної альтернативи Ігор Швайка.

«Я не думаю (що зашкодить – УНІАН). У нас із нашими колегами є як спільні напрацьовані позиції, так і позиції кожної окремої фракції», - сказав Швайка.

Він зазначив, що «Свобода» напрацьовуватиме в своєму уряді альтернативні рішення та пропонуватиме їх як політичним опонентам, так і політичним союзникам.

«Свобода» як політична сила, націоналістична, формує свою державну політику. Це є критика сьогоднішніх дій і, відповідно, опрацювання пропозицій, як необхідно вчинити в тій або іншій площині. Сьогодні «Свобода» буде пропонувати, як нашим політичним опонентам з Партії Регіонів, яка фактично одноосібно сформувала уряд, так і нашим політичним колегам «Батьківщині» й «Удару» розробляти альтернативні рішення», - зауважив Швайка.

Депутат зазначив, що свої рішення Уряд національної альтернативи почне оголошувати з вересня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2013 року під час засідання у Києві політрада ВО «Свобода» ухвалила рішення сформувати Уряд національної альтернативи.

Організацію роботи та керівництво Урядом національної альтернативи доручено заступникові голови партії, народному депутату Олександру Сичу.

Програму дій Уряду національної альтернативи буде сформовано відповідно до «Програми захисту українців», на основі досвіду діяльності Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у місцевих радах, системної законодавчої роботи у Верховній Раді України, задля постійного контролю та моніторингу за діями чинного Кабміну.

Політрада ВО «Свобода» також визначила плани загальнопартійної діяльності на близьку та середньострокову перспективу. Це, зокрема, проведення цього року масових загальноукраїнських заходів до 80-х роковин Голодомору 1932-33 років та відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у 2014 році.