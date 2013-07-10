Врадіївська хода збирає скарги на міліцію в Умані

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами народного депутата від цієї партії Сергія Капліна, який бере участь в ході, намет матиме статус тимчасової громадської приймальні народного депутата.

«Ми закликаємо громадян приходити до нашої тимчасової приймальні народного депутата та громадських активістів Врадіївської ходи. Ми хочемо зібрати скарги громадян на дії міліції, місцевої влади і пізніше направити депутатські звернення», - сказав він.

Крім того, додав Каплін, учасники ходи збиратимуть підписи уманців під вимогами припинити безчинства з боку працівників правоохоронних органів.

«Завтра зранку ми передамо ці підписи керівнику місцевої міліції. Будемо вимагати від правоохоронців об’єктивно розслідувати ті справи, які роками не розслідувалися», - повідомив Каплін.

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За його словами, вчора ввечері під Уманю затримали автомобіль чоловіка, який супроводжував ходу. «Міліція виявила в нього податковий борг до 1 тис. грн й одразу заарештувала авто. Все це дуже дивно виглядає», - додав депутат.

Як зауважив Каплін, до ходи долучаються жителі різних міст, які є представниками малого та середнього бізнесу, оскільки вони теж потерпають від тиску влади.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ і переатестації громадськими комісіями усіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.