Батьківщина попросить суд зобов’язати Раду призначити київські вибори

Народні депутати з фракції «Батьківщина» Юрій Одарченко та Олександр Чорноволенко позиваються до Верховної Ради України щодо визнання протиправною її бездіяльність стосовно непризначення виборів у місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина», вони вимагають від суду зобов’язати ВР призначити позачергові вибори міського голови та депутатів столичної міської ради.

Відповідно до позиції опозиціонерів, парламент має конституційний обов’язок призначати чергові та позачергові місцеві вибори. «Цей обов’язок Верховна Рада не виконала» - говориться у повідомленні.

У позові депутати наполягають на тому, що строк повноважень Київської міської ради, обраної у 2008 році, становив 5 років, а тому починаючи з 3 червня 2013 року строк її повноважень вичерпався.

«Відповідно до Конституції України закони зворотної сили не мають. На момент обрання нинішнього складу Київської міської ради строк її повноважень складав рівно 5 років, що підтвердив Конституційний Суд у 2009 році. Той факт, що в подальшому положення Основного закону були змінені, не змінює строк повноважень вже обраної міської ради» - йдеться у позові.

Депутати апелюють до аналогічної ситуації 2010 року: у 2006 році було обрано новий склад всіх місцевих рад на 4 роки, а через 2 місяці вступили в дію зміни до Конституції і строк було продовжено до 5 років. Тоді, у 2010 р, по всій країні відбулися чергові місцеві вибори. Крім Києва, оскільки було справедливо вирішено, що строк повноважень ради не може бути продовжений під час її каденції.

Опозиціонери також переконані у тому, що немає жодних підстав не призначати позачергові вибори Київського міського голови, адже повноваження екс-мера Києва Леоніда Черновецького були припинені понад рік тому.

Розгляд справи може відбутися в середині серпня у Вищому адміністративному суді, відзначається у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одарченка, позов був направлений до суду поштою ще на початку поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат від “УДАРу” Ірина Геращенко повідомила, що партія “УДАР” закликає колег по опозиції підтримати ініціативу щодо звернення до Вищого адміністративного суду України про бездіяльність Верховної Ради у питанні призначення виборів у Києві.