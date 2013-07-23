На Сумщині знову відклали вибори - немає грошей

Позачергові вибори до Сумської обласної ради відкладено на невизначений термін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, таке рішення прийняла Сумська обласна виборча комісія, засідання якої відбулося в понеділок, 22 липня. Згідно із повідомленням, під час засідання було розглянуто лише одне питання: про відкладення призначення повторних виборів депутатів до Сумської обласної ради по одномандатним мажоритарним виборчим округам №14 та №40.

Рішення про відкладення виборів було прийняте через неможливість фінансування передвиборчої кампанії.

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«Начальник Головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації Євген Южаков наголошував, що коштів в обласній казні для фінансування передвиборчої кампанії немає. Він заявив, що перший раз від виборчої комісії надійшла пропозиція про виділення 1 млн 800 тис. грн на ці цілі, кінцева сума склала 3 млн 200 тис. грн. Постанова №25 від 22 липня 2013 року буде надіслана ЦВК, голові Сумської облдержадміністрації, голові Сумської обласної ради та директору Департаменту фінансів облдержадміністрації», - зазначає прес-служба облради.

Як повідомляв УНІАН, повторні вибори до Сумської обласної ради призначалися двічі: на 14 квітня та 14 липня, але жодного разу вони не відбулися через відсутність коштів в обласній казні на ці цілі. Обидва рази обласна виборча комісія признавала проміжні вибори такими, що не відбулися.

Довідка УНІАН. Необхідність у проведенні проміжних виборів до Сумської облради виникла у двох виборчих округах області – №14 (м. Конотоп і Конотопський район) і №40 (Ковпаківський район м. Суми), оскільки депутат облради від округу № 14 Анатолій Вербовик влітку 2012 року загинув в автокатастрофі, а депутат від округу №40 Володимир Шульга став народним депутатом України.