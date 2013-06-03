Алчевськ поставив антирекорд явки виборців

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова міської виборчої комісії Анатолій Тертичний.

За його словами, з 85 тис. 374 виборців, внесених до списків для голосування, проголосували 19072 виборці.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори міського голови Алчевська проводилися у зв'язку з тим, що попередній мер Володимир Чуб був обраний народним депутатом і написав заяву про складання повноважень.

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У бюлетенях для голосування було 6 кандидатів: перший заступник міського голови м. Алчевська Володимир Косюга (Партія регіонів); секретар міської ради КПУ, депутат Алчевської міської ради Олександр Бебешко (КПУ); доцент Донбаського техуніверситету, депутат Алчевської міської ради Микола Бойко (ПСПУ); підприємець Валерій Філатов (партія "Цивільна позиція"); керівник обласної організації партії "УДАР" Віталій Серпокрилов; депутат Сєверодонецької міської ради Михайло Васильченко ("Союз лівих сил").