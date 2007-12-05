Як Яценюк ставав спікером (фоторепортаж)

227 голосів - "за". Верховна Рада має голову - 33-річного Арсенія Петровича Яценюка. На шляху до результату були сумнозвісні інтриги в Нашій Україні, чисельні консультації в Секретаріаті і поза ним, розмови про "технічність" кандидата, супротив комуністів і регіоналів (аж до пошматування бюлетеня Кисельовим) і, думаємо, ще багато чого, відомого лише дуже вузькому колу людей...