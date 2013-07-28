Янукович: Україна і Росія були і залишаються стратегічними партнерами

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, на початку церемонії командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Юрій Іл’їн віддав рапорт Президенту України.

Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації Олександр Вітко віддав рапорт Президенту Росії.

Після цього Глави держав на великому рейдовому катері обійшли стрій кораблів ВМС України та ЧФ РФ на внутрішньому рейді Севастопольської бухти.

Під час урочистостей у Севастополі Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна і Росія були і залишаються стратегічними партнерами.

«Сьогодні кораблі України і Росії пліч-о-пліч несуть службу біля кримських берегів. Це демонструє глибокий сенс наших братерських відносин з Російською Федерацією. Ми цінуємо і дорожимо нашою дружбою з Росією», - сказав глава держави.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Януковича, Севастополь у всі часи славився як місто бойової і морської слави.

«І в наші дні основні сили флоту формуються саме тут, а служба на флоті — це сторінки життя багатьох севастопольців. Тут загартовується морське братерство України і Росії», - сказав Янукович.

Президент висловив упевненість, «що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити надійне майбутнє всіх трудівників моря, а український і російський прапори на наших кораблях будуть символом дружби, надійності і процвітання».