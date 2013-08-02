Джемільов відправився в паломництво до Мекки

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відбув до Саудівської Аравії для здійснення Умри – малої прощі на священні землі, повідомляє "Релігія в Україні".

«В останні 10 днів Рамадану, серед яких велика ніч визначення, – К'адир геджеси, голова Меджлісу Мустафа Джемілєв спільно з головою земляцтва кримських татар Асланом Омер К'иримли здійснюють мале паломництво (Умра) до Мекки, в перше на землі місце поклоніння Аллаху», – йдеться у повідомленні Меджлісу.

Джемілєва і голову земляцтва кримських татар у Києві запросив уповноважений посол Королівства Саудівська Аравія в Україні Джудію Бен Забін Алхзала.

Крім прощі, голова Меджлісу проведе в Саудівській Аравії низку зустрічей з представниками політичних і дипломатичних кіл. Візит триватиме до 4 серпня.