Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - в нашому огляді:

Янукович і триатлоністи не поділили дорогу на День Незалежності

Організатори міжнародного змагання з тріатлону Kiev Triathlon Cup, які планувалося провести у столиці в День Незалежності оголосили про скасування змагань. Про це повідомляється на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup. Як ідеться в повідомленні, оргкомітет "Kiev Triathlon Cup" отримав листа від Управління держохорони президента, в якому вказувалось на неможливість проведення змагань на запланованому маршруті, "оскільки ця траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування президента в День Незалежності України".

У Криму екскурсійний автобус зіткнувся з трьома авто: 13 постраждалих

На Керченському шосе (Автономна Республіка Крим) сталася аварія за участю чотирьох автомобілів: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, мікроавтобус Mercedes Sprinter. За попередніми даними, постраждало 13 людей, які доставлені у Феодосійську міську лікарню.

Яценюк програв Клюєву у суді - він заплатить 229 гривень 40 копійок

Суд зобов’язав Яценюка спростувати заяву про нібито причетність Клюєва до організації провокацій під час акції у Києві 18 травня. Яценюк після суду заявив: «Оскаржувати немає куди - там ще більш продажні судді». «Нехай Клюєв чекає засідання Верховної Ради і вмикає телевізор. Він почує, як я виконаю це замовне рішення суду з трибуни парламенту», - додав Яценюк.

У ДТП в Криму постраждали 11 росіян, 2 білоруски та 3 українців (відео)

В ДТП під Феодосією (АР Крим) за участю чотирьох транспортних засобів постраждали 11 росіян, 2 білорусів та 3 українців.

Україна вимагає від Росії закрити справу проти вцілілого рибалки

Україна вимагає від російських правоохоронних органів закрити справу проти українського рибалки Олександра Федоровича, який вижив в аварії українського баркаса і катера Прикордонної служби Росії в Азовському морі.

У Горлівці поховали п'ятьох загиблих працівників «Стиролу»

У Горлівці (Донецька область) сьогодні, 8 серпня, поховали 5 працівників концерну «Стирол», які загинули під час аварії 6 серпня.

Мер Івано-Франківська на велосипеді потрапив під вантажівку - джерело

Сьогодні під час ДТП у Сколівському районі Львівщини постраждав міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Анушкевичус катався на гірському велосипеді і раптово втративши керування виїхав на проїжджу частину автотраси та потрапив під колеса вантажного автомобіля „Урал”. Постраждалого з травмами було госпіталізовано в лікарню.