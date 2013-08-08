У Горлівці поховали п'ятьох загиблих працівників «Стиролу»

Як передає кореспондент УНІАН, даний факт підтвердили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Також, за інформацією Горлівської міської ради, сьогодні о 15.00 на всіх підприємствах холдингу OSTCHEM пам'ять про загиблих співробітників «Стиролу» вшанували хвилиною мовчання.

За інформацією місцевого сайту Gorlovka.ua, у Горлівці поховали В’ячеслава Олейника і Віктора Горбунова на кладовищі у селищі Рум’янцеве, Романа Мокринського і Миколу Степанського - на Жовтневому кладовищі, а Олександра Кітманова - на Центральному кладовищі міста. На прощальній панахиді колеги загиблого 26-річних Кітманова розповіли, що Олександр на момент аварії відпрацював лише один день на підприємстві, зазначається у повідомленні.

На тему: У Горлівці помер ще один постраждалий від аварії на «Стиролі»

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. Через розгерметизацію трубопроводу стався викид рідкого аміаку. П'ять співробітників цеху загинули, ще 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні.

Загинули: Горбунов Віктор, 43 роки, бригадир-монтажник; Кітманов Олександр, 26 років, монтажник; Олейник В’ячеслав, 35 років, монтажник; Степанський Микола, 47 років, електрогазозварник; Мокринський Роман, 29 років, монтажник.

У зв'язку з аварією на заводі «Стирол», за рішенням виконкому 8 серпня у місті Горлівка оголошено день трауру. Рішенням виконавчого комітету міської ради також утворена комісія для надання допомоги постраждалим і організації похорону загиблих.

Сьогодні, 8 серпня, у реанімації помер ще один з потерпілих на «Стиролі». Таким чином, число жертв аварії зросло до 6 осіб.

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська пообіцяла, що сім'ї загиблих одержать одноразову допомогу у розмірі п'ятирічної зарплати загиблого. Постраждалим буде надано всю необхідну медичну допомогу, яка буде оплачена за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Якщо вони втратять працездатність, їм буде проведена одноразова страхова виплата.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн. грн сім'ям співробітників, які загинули в результаті викиду аміаку.