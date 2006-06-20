Язик довів Єханурова до суду

Федерація профспілок України готує позов до прем`єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА за дискредитацію профспілкового руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві голова ФПУ Олександр ЮРКІН.

«Набридло нам мовчати і спокійно реагувати на такі ось вибрики. Тому я підтверджую, що юридична служба одержала конкретне завдання, щоб підготувати судовий позов до уряду і особисто Ю.ЄХАНУРОВА за його ось це висловлювання», - сказав він, коментуючи заяву прем`єра про те, що акція протесту профспілок, проведена 24 травня в Києві, позбавила 3,5 тисячі членів профспілок оздоровчих путівок.

«Я не знаю, чи у нього такі радники, чи сам він до кінця не розбирається, але й те й інше однаково погано для прем`єра і для уряду», - додав О.ЮРКІН, зазначивши, що оздоровлення трудящих в Україні проводиться за рахунок Фонду соціального страхування.

При цьому О.ЮРКІН висловив думку, що, можливо, прем`єр мав на увазі те, що з цього фонду не будуть виділені необхідні кошти на оздоровлення трудящих, оскільки зараз фонд входить до бюджету і використовується для «латання дірок». Він наголосив, що цифра в 3,5 тисячі путівок надумана.

«А якщо вони придумали таку цифру в 3,5 тисячі, помножимо на середню ціну путівки в 2,5 тис. грн. по цьому року, одержуємо суму, яку вони самі собі визначили в судовому позові», - сказав О.ЮРКІН.

Голова ФПУ також додав, що, якби уряд виконував підписані раніше домовленості з профспілками і роботодавцями, то масових акцій протесту не було б.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прем`єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ, відкриваючи засідання уряду, заявив про те, що акція протесту профспілок проти підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги для населення, проведена в Києві, обійшлася профспілкам в 3,5 тисячі путівок, які недоотримають їх члени.

«Заздалегідь так ми прикинули – 24 число обійшлося нашим людям, щонайменше, в 3,5 тис. путівок, які профспілки цього року не куплять для своїх членів», - сказав тоді прем`єр.

24 травня ФПУ провели мітинг протесту проти підвищення тарифів на газ і житлово-комунальні послуги для населення. За даними профспілок, в акції взяли участь близько 50 тисяч осіб, а за даними міліції – близько 10 тисяч.

Наступна акція профспілок намічена на 21 червня – в обласних центрах, і 27 червня – в Києві.