Басист Bloodhound Gang вибачився перед українцями

Хасселхофф в інтерв'ю ранковому шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" заявив, що нікого не хотів образити і історія з українським прапором – лише непорозуміння.

"Раніше на концертах ми розігрували таке дійство: я карав свого соліста (Джіммі Поп) за виконання пісень Depeche Mode. Але з часом ми переробили сюжет. Цього разу я вийшов на сцену зі штучним статевим органом. Соліст нібито "відірвав" мені його, а у мене в ремені був спеціальний пристрій з помпою, за допомогою якого я імітував розбризкування крові. Насправді це був кетчуп, розбавлений водою. Якщо ви уважно подивитеся відео, то зрозумієте, що він схований у мене за спиною. Коли я різко повертався, можливо, кілька крапель кетчупу потрапило на прапор, який висів на задньому плані. Хоча я взагалі не впевнений, що туди щось долетіло", - сказав Хасселхофф.

Він вибачився перед українським народом і урядом.

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"У більшості країн, в яких ми виступаємо, ми вішаємо на сцені прапори. Тобто це лише збіг обставин, що він опинився там, коли ми розігрували своє дійство. Я не розумію, чому українці ображаються на мене за кетчуп, який я розбризкував перед прапором. Проте якщо все-таки це їх образило, я вибачаюся перед українськими людьми, країною і урядом", - сказав гітарист.

Ситуацію з прапором Росії, засунутим у штани під час виступу в Одесі, - Джаред коментувати не став.

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Хасселхофф під час виступу в Києві 30 липня зробив дії, які були розцінені як наруга над українським прапором.

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги американськими музикантами над Державним прапором України - ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) і ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Служба безпеки України на 5 років заборонила Хасселхоффу в'їзд до України за осквернення національних символів.