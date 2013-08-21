Терьохін вважає, що йти в школу 1 вересня іноді протизаконно

Народний депутат України, член фракції «Батьківщина» Сергій Терьохін зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо початку щорічного навчального року у навчальних закладах.

Текст законопроекту розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Як відзначається у пояснювальній записці, в Україні продовжується традиція святкування початку нового навчального року, якщо 1 вересня припадає на вихідний день, двічі: 1 вересня без проведення навчальних уроків і в робочий день, що наступає за вихідними днями.

Наголошується, що залучення педагогічних працівників до роботи в надурочний час є порушенням законодавства про працю в Україні.

«У зв’язку з цим виникла гостра необхідність у законодавчому регулюванні даної ситуації, а саме проведення початку нового навчального року у робочий день, який наступає за вихідними днями після дати 1 вересня», - вважає автор.

Так, законопроектом пропонується статтю 16 Закону України «Про загальну середню освіту» доповнити нормою, згідно з якою у випадку початку навчального року у вихідний, неробочий день початок навчального року переноситься на робочий день, який є наступним за вихідним, робочим днем.

Крім того, стаття 63 Кодексу законів про працю України доповнюється нормою, відповідно до якої залучення працівників закладів освіти до надурочних робіт у вихідні та святкові дні можливе лише за їх згодою.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов висловив вимогу до міністра освіти і науки Дмитра Табачника якнайскоріше визначитися з датою початку нового навчального року. Зокрема, він нагадав, що цього року 1 вересня припадає на неділю, у зв'язку з чим не зрозуміло, коли розпочинати новий навчальний рік.

Пізніше Табачник повідомив, що Міністерство освіти і науки України рекомендує школам провести 1 вересня святкові заходи, а 2 вересня розпочати заняття.

За його словами, початок навчального року в середній школі визначений законом "Про загальну середню освіту", і в ньому вказана чітка дата - 1 вересня.

"Враховуючи, що цього року це (1 вересня - УНІАН) вихідний день, Міністерство освіти підготувало наказ, яким рекомендувало і просило всі школи провести в творчому, креативному порядку цього дня свято знань. А заняття вже розпочати у понеділок, 2 вересня", - сказав міністр.

Табачник підкреслив, що таким чином можна буде виконати норму закону і провести свято Дня знань.