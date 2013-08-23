Головне за день: огляд топ-новин

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Єврокомісар з питань торгівлі: погрози Росії на адресу України неприйнятні

Коментуючи ситуацію на українському кордоні, речник єврокомісара з питань торгівлі Джон Кленсі заявив, що "будь-які економічні погрози Росії, спрямовані проти України та пов'язані із можливим підписанням країною угоди про асоціацію із Євросоюзом, ЄС вважає неприйнятними".

Держсекретар США від імені Обами звернувся до України

Джон Керрі запевнив, що США «і надалі допомагатимуть нашим українським партнерам, тоді як ви працюєте над тим, щоб стати процвітаючою європейською демократією з вільною і відкритою економікою. (...) Ми рішуче підтримуємо виконання Україною умов Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі на Вільнюському саміті в листопаді», – заявив держсекретар США.

Ештон: Україна створила прецедент для інших східних сусідів ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон привітала Україну з Днем незалежності і висловила кілька побажаннь щодо модернізації держави. "У своїй нещодавній історії Україна вже багато чого здійснила. Передусім вона зміцнила свою державність та свою присутність на міжнародній арені. Провівши з ЄС переговори щодо Угоди про асоціацію, вона створила прецедент для інших східних сусідів ЄС. Україна також була першою країною зі східних сусідів ЄС, що взяла участь в антикризових операціях, які відбувалися під проводом ЄС", - заявила Ештон.

У Медведєва кажуть, що можуть ввести мита на українські товари на умовах СОТ

Росія і Митний союз можуть ввести тимчасові мита на українські товари і посилити митний режим для українських постачальників, які будуть не більш жорсткими, ніж для інших країн - членів Світової організації торгівлі. Про це заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов заявив у інтерв'ю агентству "Прайм".

У Лівані під час вибухів 29 людей загинули, 500 поранені

Налічується щонайменше 29 загиблих і 500 поранених, багато хто з яких перебуває у тяжкому стані з опіками і пораненнями в голову. Трагедії такого масштабу в країні не було з часу завершення в 1990 році громадянської війни.

Аварія на «Стиролі»: Спецрозслідування підтвердило версію Фірташа

Основною причиною аварії на Горлівському хімічному заводі концерну "Стирол" стало стоншування до 0,6-0,8 мм стінок трубопроводу рідкого аміаку через тривалу корозійну дію навколишнього середовища та ерозійну дію робочого середовища.

Держборг України в липні зріс на 1,5%

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за липень 2013 року зросла на 1,022 млрд дол., або на 1,5%, - до 69,219 млрд дол.