Яценюк: Фюле обіцяв посприяти розгляду українського питання на саміті G-20

Про це повідомив голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на прес-конференції за підсумками зустрічі представників української опозиції в Брюсселі, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

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Він відзначив важливість сьогоднішньої зустрічі. «Це зустріч про майбутнє України. На порядку денному підписання доленосної Угоди для Української держави та для українського народу. Це угода про те, що Україна стане членом великої європейської сім’ї», - сказав голова політради «Батьківщини».

На цьому шляху, зазначив Яценюк, є «суттєві складності, в першу чергу пов’язані зараз із позицією Російської Федерації по відношенню до суверенного права Української держави визначати своє майбутнє».

«Ми вважаємо неприпустимим російський тиск на Українську державу і вважаємо, що це є виклик не тільки Україні, а це є виклик нашим європейським партнерам. Ті самі фрази, ті самі підходи президент Путін використовував, коли Україна вступала до СОТ. Ми можемо підняти його виступи, які говорили про те, що Україні немає що робити у СОТ, що вступ України до СОТ буде мати жахливі наслідки для української економіки. Щоправда, Росія дуже швидко бігла за Україною для вступу в СОТ», - підкреслив він.

Яценюк повідомив, що опозиція окремо звернулася до Фюле з проханням, щоб українське питання було піднято на засіданні «Великої двадцятки», яке відбудеться в Санкт-Петербурзі. «Ми отримали запевнення від комісара Фюле про те, що він зробить все можливе для того, щоб це питання було піднято на саміті G-20», - повідомив він.

«Ми як українська опозиція переконані у правильності курсу України на ЄС і зробимо все для того, щоб угода була підписана, й очікуємо аналогічності рішень від української влади та персонально від українського президента Віктора Януковича», - підкреслив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста, він наголосив, що дії Росії – це не торгівельна війна з Україною, а відкрита політична війна. «Росія розпочала політичну війну не лише з Україною, а й Європейським Союзом, і, на мою думку, - проти Західного світу. Берлінський мур упав понад 20 років тому, і не потрібно зводити новий. Але Росія намагається збудувати його на кордоні України та ЄС», - сказав голова політради ВО «Батьківщина».

«Після Вільнюського саміту я звернуся до президента Януковича, щоб той нагородив президента Путіна почесною медаллю – за європейську інтеграцію України. Адже дії Російської Федерації підняли проєвропейські настрої в Україні», - підкреслив Яценюк.