Федерація гімнастики РФ: ЧС з гімнастики у Києві відбувається з порушеннями

За кілька місяців до чемпіонату світу Міжнародна федерація художньої гімнастики (FIG) усунула від роботи декілька десятків суддів і весь технічний комітет ВФХГ, передає Р-Спорт.

"Чемпіонат відбувається у досить знервованій атмосфері, бо керівництво FIG проводить його абсолютно не відповідно з регламентуючими документами, які вони ж і написали: технічний регламент, суддівський регламент. Оскільки всіх наших суддів наразі виправдано, і немає ніякої корупції, ці претензії були необгрунтованими і надуманими", - сказала Кузьміна.

За її словами, "керівництво FIG говорить, що не подаючи далі апеляцію, робить подарунок суддям".

"Це не подарунок, просто вони зрозуміли, що безрезультатно буде відкрити судовий процес на іншому рівні. Жодних аргументів і доказів не було, це абсолютно надумано. Хоча вони і посилаються на рішення виконкому, але виконком FIG такого рішення не приймав. Критерії, за яким обрано суддів, і самі вибори дивні, бо за день до змагання не було списку суддів, і було дивно, що це за top secret", - сказала вона.

Кузьміна додала, що незрозуміло, як вибирався суддівський корпус.

"Наприклад, суддя з нижчою категорією не просто судить, а ще в контрольному журі сидить, хоча не має на це права. Плюс співробітники офісу FIG, які не мають права брати участі у суддівстві, керують цим суддівством. Виходить, що змаганням керує офіс FIG ", - сказала вона.

Віце-президент ВФХГ зазначила, що, незважаючи на "не святкову обстановку в Києві, гімнастки тішать своїми виступами".

"Нові правила справді підштовхнуть розвиток, вид спорту став видовищнішим, більше злиття з музикою, різноманітніші рухи предметами", - вважає вона.

Нагадаємо, 29 серпня на чемпіонаті світу з художньої гімнастики українка Аліна Максименко завоювала бронзову медаль в індивідуальних вправах з булавами.

28 серпня у вправах з обручем чемпіонкою світу стала українка Ганна Різатдінова. 29 серпня вона ж завоювала "срібло" у вправах зі стрічками. Таким чином у нашої збірної вже повний комплект нагород.