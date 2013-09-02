Німеччина не братиме участі в операції у Сирії

"Ні, Німеччина не братиме участі. Німеччина може брати участь, тільки якщо є мандат НАТО, ООН чи європейський мандат", - сказала Меркель під час дебатів зі своїм суперником у боротьбі за пост глави уряду Пеєром Штайнбрюком.

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Раніше агентство Франс Прес з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Гідо Вестервелле повідомило, що власті Німеччини не розглядають можливість участі у військовій операції проти Сирії, пише РИА Новости.

"Нас про це не просили, ми не розглядаємо цю можливість", - заявив Вестервелле в інтерв'ю місцевій пресі.

Меркель зазначила, що Німеччина намагається оживити процес ухвалення рішення щодо Сирії в РБ ООН. Саме цьому, за словами Меркель, була присвячена телефонна розмова, яку вона провела кількома днями раніше з президентом РФ Володимиром Путіним. Сирійський криза буде активно обговорюватися і на саміті G20, який відбудеться наступного тижня в Санкт -Петербурзі, додала канцлер ФРН.

30 серпня влада США оприлюднили скорочену версію доповіді з даними розвідки, в якому на режим Башара Асада покладається відповідальність за хімічну атаку під Дамаском 21 серпня. За американськими даними, тоді загинули майже 1,43 тисячі сирійців.

Білий дім направив у Конгрес проект документа щодо Сирії, який пропонується прийняти законодавцям. Обама, таким чином, формально запросив у палати представників і сенату схвалення військової операції. Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема, конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН.