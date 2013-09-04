Експерти: основним результатом сесії буде ухвалення євроінтеграційних законів

Політолог Кость Бондаренко вважає, що перш за все, депутати постараються прийняти євроінтеграційні законопроекти, без яких підписання Договору про асоціацію між Україною та ЄС неможливо.

«Друга частина сесії пройде під знаком обговорення та прийняття бюджету-2014. При будь-якому розкладі я вважаю, що найбільше шансів на прийняття мають урядові законопроекти, в тому числі і про зміни до Податкового кодексу. Звичайно ж парламентська більшість буде шукати розумний компроміс з опозицією», - повідомив політолог Кость Бондаренко.

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Олег Івченко заслужений економіст України також вважає, що першим, що буде прийнято на сесії - це євроінтеграційні закони. При цьому він зазначив, що реальної євроінтеграції не буде: схожі договори про асоціацію у ЄС є наприклад з Марокко, Тунісом, Туреччиною, але ці країни навряд чи стануть повноправними членами ЄС.

Івченко вважає, що епопея з підписанням асоціації просто відволікає від вирішення реальних проблем у суспільстві.

«Будуть також прийняті зміни до Податкового кодексу і цілий ряд законів, які повинні посприяти наповненню бюджету. На жаль, як часто у нас буває, законопроекти недопрацьовані. Зокрема, за акцизами на алкогольні напої. Акцизна політика країни є регулятором доступності різних видів напоїв для населення і істотною частиною комплексної боротьби зі зловживанням алкоголем. За даними ВООЗ та PWC, в Україні більш доступною в ціновому плані є горілка у порівнянні з пивом, тому і вище рівень смертності в нашій країні. Оскільки пиво є помірною альтернативою міцним алкогольним напоям, більш соціально прийнятним продуктом, вважаю недоцільним значно піднімати акциз на цей напій», - заявив Івченко.

Директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін зазначає, що Україні сьогодні вигідне підписання угоду про асоціацію з ЄС без педалювання питання отримання членства в Європейському Союзі до відновлення ринків і завершення трансформаційних процесів у самому Євросоюзі.

«Також керівництву України вигідно зберігати дистанцію з МС, знаходячи форми взаємодії, що виключають будь-які інтеграційні сценарії. У такому випадку з геополітичної і геоекономічної точки зору Україна отримає можливості, які сьогодні має Туреччина - вихід на європейський ринок з можливостями розвитку власних економічних проектів з іншим регіональним напрямами», - додав Баронін.

У свою чергу аналітик Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький висловив думку, що одним з важливих питань сесії буде скасування сертифіката якості зерна, який часто викликає нарікання з боку українських аграріїв , так як , на їхню думку, в ньому є корупційна складова.

«Нелегко буде депутатам також при узгодженні проекту бюджету - 2014 . Зараз в умовах, коли падає промислове виробництво, дуже складно шукати джерела наповнення державної скарбниці. Один з таких джерел, безумовно, - підняття акцизів на алкоголь. Вважаю, що потрібно піднімати податок насамперед на міцний алкоголь, адже в Україні простежується схильність громадян до міцних алкогольних напоїв. Разом з тим за рівнем споживання пива Україна аж 56 у світі. Значне підняття акцизів в пивній галузі знищить її, а це - тисячі робочих місць», - додав аналітик.