В Туркменістані заборонили працювати у спеку

У 45-градусну спеку в Туркменістані припинятиметься робота підприємств, установ і організацій. Постанову "Про перерви в роботі або припинення роботи в спекотну погоду" підписав сьогодні президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу уряду країни.

"Цього тижня, за прогнозами синоптиків, очікується спека до 50 градусів за Цельсієм. Робота в таких умовах може негативно позначитися на здоров`ї людей", - заявив С.НІЯЗОВ напередодні на засіданні кабінету міністрів.