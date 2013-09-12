Два обласні онкодиспансери Західної України отримали сучасні томографи

10 вересня в Тернопільському обласному клінічному онкодиспансері відкрили відділення дистанційної променевої терапії, що складається з сучасного апарату для проведення променевої терапії і спеціалізованого для онкології комп'ютерного томографа, який забезпечує діагностику і передпроменеву підготовку пацієнтів. А 11 вересня в Чернівецькому обласному клінічному онкодиспансері відкрили діагностичне відділення, оснащене спеціалізованим для онкології комп'ютерним томографом.

Нове устаткування дасть пацієнтам можливість одержати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. Устаткування придбане за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми фонду «Рак виліковний», яка направлена на поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку. Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Тернопільського обласного клінічного онкодиспансеру становить 16,9 млн грн, на оснащення Чернівецького обласного клінічного онкодиспансеру – 7,2 млн грн.

Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, який взяв участь в церемонії відкриття відділення в Тернополі, зокрема підкреслив, що саме партнерство влади і бізнесу дає якнайкращий результат в успішному реформуванні системи охорони здоров'я України.

Слід нагадати, що комп'ютерна томографія застосовується як основний метод, коли з'являється необхідність визначити наявність і ступінь розповсюдження пухлинного процесу, а, отже, передує призначенню правильного лікування для пацієнтів онкодиспансерів.