Тимошенко: До 2020 року Україна може відмовитися від російського газу
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що до 2020 року Україна може практично припинити споживання російського газу.
"Я вважаю, що скорочення більше ніж удвічі обсягу споживання російського газу за останні три роки, збільшення вдвічі вартості транзиту, організація реверсних поставок природного газу з країн ЄС, початок видобутку сланцевого газу, проектування LNG-терміналу та інші корисні речі — все це позитивні наслідки роботи газових угод, підписаних в 2009-му році", - заявила Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".
"І це лише початок. Я вважаю, що до 2020-го року Україна може практично припинити споживання російського газу, а це і є основа такої важкої для нас енергетичної незалежності", - зазначила екс-прем'єр.
"Мене завжди дивувала політична істерія навколо газових угод 2009 року – її підняли слабкі та недалекоглядні політики. Я була впевнена, що тільки час доведе справжню силу цих угод", - сказала Тимошенко.
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Вона вважає, що "треба не дешевий газ випрошувати, а нарешті модернізувати країну, технічно оновити українські електростанції, металургійні та хімічні підприємства, систему теплопостачання, зробити ще багато важливих речей, тільки не принижуватися і не розраховувати на дешевий російський газ".
"Я саме так і планувала діяти, починаючи з 2010-го року. Я не розраховувала, що Віктор Федорович стане Президентом України і почне торгувати національним суверенітетом, флотом та Севастополем задля дешевого газу для підприємств свого оточення", - сказала Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.
З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.
З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.