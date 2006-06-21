Депутати попрощались до завтра

Роботу парламенту достроково завершено, наступне засідання Верховної Ради відбудеться завтра о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні ВР член тимчасової президії Микола КАТЕРИНЧУК повідомив, що під час 15-хвилинної перерви відбулось засідання тимчасової президії з лідерами парламентських фракцій.

За його словами, було внесено декілька пропозицій, однак прийнято рішення поставити на голосування одну – продовжити обговорення питань порядку денного і надати слово лідерам фракцій по три хвилини. За це рішення проголосувало 208 з 433, зареєстрованих у залі (Партія регіонів – 162, СПУ – 22, КПУ – 20, БЮТ – три, «Наша Україна» - 1).

Після цього М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що оскільки немає інших пропозицій, а також немає заяви про створення коаліції, він оголошує про закриття ранкового засідання парламенту.

Як відомо, зазвичай у середу відбувається лише ранкове засідання парламенту. Також депутати не можуть розглядати інших питань, поки не буде обрано керівництво Верховної Ради України, а це, в свою чергу, має відбутися після створення коаліції.