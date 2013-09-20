Російські депутати закликають ввести інспекцію мігрантів з України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це депутат заявив під час обговорення заяви Держдуми «У зв'язку з ухваленням Європейським парламентом резолюції, що містить безпідставні звинувачення на адресу РФ».

«Має сенс слідом за такою заявою звернутися ще й до ФМС і до головного санітарного лікаря, щоб проінспектували іммігрантів з України, які нелегально перебувають, і продукти харчування, які Україна нам імпортує», - сказав Нілов.

«Коли Президентом України був Ющенко, Росія могла вживати більш жорстких заходів, ми розуміли яка здійснюється політика щодо нашої країни. Коли прийшов Президент Янукович, він сказав, що відносини наші потеплішали, але, на жаль, ми бачимо, як будуються відносини з братськими православно-слов’янськими країнами. Зазвичай вони порушують питання братерства тільки коли йдеться про ціну на вуглеводні», - заявив він.

У свою чергу, депутат від КПРФ Анатолій Локоть також запропонував вжити низку конкретних заходів, аби не допустити зближення України і Євросоюзу.

«У нас є СНД, є змішані сім'ї, отже ситуація, коли вони щось підписують, а ми щось заявляємо щодо того, не може нас задовольняти. Давайте низку заходів конкретних здійснимо. Делегацію відправимо до парламенту України, їх сюди запросимо, адже там є сили, які виступають за возз'єднання зі Сходом, з Росією, зокрема Компартія України», - сказав Локоть.

Водночас, голова комітету Держдуми у міжнародних справах Олексій Пушков, який представляє заяву, відзначив, що робота із взаємодії РФ з Україною має проводитися більш системо.

«Я цілком і повністю підтримую переведення на системні основи нашої роботи з Україною. На мій погляд, нам не вистачає такої системності, яку якраз демонструє Євросоюз», - сказав Пушков.

При цьому він повідомив, що «заходи щодо України здійснюються, але системної роботи немає».