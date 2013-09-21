Кличко: Янукович має піти у відставку, якщо Угоду не буде підписано

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час свого виступу на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Він зазначив, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС дає можливість для швидкого подолання економічної кризи.

На тему: У Януковича поки немає відповіді щодо Тимошенко, але час до саміту у Вільнюсі - є

«Я навіть не хочу розглядати поганий розвиток подій, коли угода не буде підписана. Якщо так відбудеться, хочу ще раз підкреслити, що відповідальність за непідписання угоди, за зрив угоди буде лежати на плечах сьогоднішньої влади і особисто людини, у якої є майже абсолютна влада в Україні - це Президент України Віктор Янукович», - наголосив політик.

Кличко акцентував на тому, що у разі зриву підписання угоди Президент України повинен піти у відставку.

«Я це вчора йому відверто сказав», - додав лідер «УДАРу».

Також він висловив сподівання, що Україна вчасно встигне виконати всі умови для підписання угоди і вона буде підписана.