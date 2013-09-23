Україна може втратити до 30% озимих через дощовий вересень

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«У нас може бути до 30% пізніх посівів озимих, які опиняться в зоні ризику під час зимівлі», - сказала Адаменко.

За її словами, посівна кампанія в середньому затримується порівняно з попереднім роком у 2 рази, тоді як у 2012 році сівба озимих через засуху також проводилася пізніше оптимальних термінів.

Як повідомляв УНІАН, через дощову погоду у вересні в Україні сповільнилася посівна кампанія, що може призвести до зниження врожайності озимих.

Українські аграрії до 20 вересня засіяли озимими зерновими культурами 1,32 млн га, або 16% від прогнозу, що в 2,4 раза менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Згідно з прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, під урожай озимих зернових 2014 року в Україні буде засіяно 8,2 млн га проти 8,1 млн га, засіяних під урожай 2013 року.