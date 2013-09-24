Кабмін запропонував Раді посилити відповідальність за корупцію

У Міністерстві юстиції наполягають, що прийняття цього документа необхідне для підписання угоди про асоціацію з ЄС. В опозиції вважають, що уряд без підстав оголосив закон євроінтеграційним.

Урядовий законопроект про реалізацію рекомендацій Єврокомісії у сфері державної антикорупційної політики був зареєстрований вчора в секретаріаті Верховної ради. Кабмін запропонував внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та ряд інших законодавчих актів, повідомляє Комерсант-Україна.

Основна частина документа присвячена посиленню відповідальності фізичних та юридичних осіб за вчинення корупційних діянь, а також деталізації процедури перевірки достовірності інформації, яку чиновники вказують у щорічних податкових деклараціях.

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У пояснювальних документах, підготовлених Мін'юстом, йдеться, що внести зміни до законодавства потрібно невідкладно - це "вкрай важливо в рамках роботи з підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом 28-29 листопада цього року".

У парламентському комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією скептично поставилися до очікувань Мін'юсту. "Я не думаю, що закон може бути прийнятий так швидко", - заявив глава комітету Віктор Чумак (УДАР).

Як правило, опозиційні фракції займають солідарну позицію при голосуванні за євроінтеграційні проекти, а без їх підтримки ці документи не набирають 226 голосів. Учора Віктор Чумак заявив, що у нього "маса питань" до даного законопроекту, проте утримався від прогнозу про підсумки голосування. При цьому він зазначив, що хотів би спочатку почути пояснення Мін'юсту.

Досвід прийняття законів у сфері антикорупційної політики показує, що Рада найчастіше відхиляє ініціативи Кабміну, розробляючи на їх основі компромісні проекти, що займає тривалий час. Схоже, нову ініціативу Мін'юсту чекає та ж процедура.

Так, протести депутатів напевно викличе норма про внесення змін до закону "Про банки і банківську діяльність", які зобов'язують розкривати банківську таємницю на запит органів доходів і зборів при перевірці відомостей, зазначених у податкових деклараціях.