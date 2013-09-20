ЗМІ: Росія може виключити Україну із зони вільної торгівлі в рамках СНД

На думку російських експертів, на це Москву штовхає рішення уряду України, який 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським союзом, пишуть "Известия".

Підписання відповідного документа відбудеться на саміті Східного партнерства у Вільнюсі вже наприкінці листопада.

"Присутність України в ЗВТ СНД та її нинішнє приєднання до Євроасоціацією означає, що вона стає економічним посередником між Заходом і Сходом, - говорить заступник декана світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ Андрій Суздальцев. - Але Москва не дозволить Києву зробити з ринку Митного союзу прохідний двір".

Як зауважив російський президент Володимир Путін під час засідання «Валдайського клубу» 19 вересня, в Україні з'являться хороші за якістю і дешеві європейські товари. А українські товари виявляться видавлені з внутрішнього ринку . «Вгадайте, куди?» - Запитав президент. Крім того, за словами Путіна, існуюча в даний час виробнича кооперація між російськими та українськими підприємствами може серйозно постраждати у разі введення будь-яких обмежень.

Тепер Росія буде вибудовувати відносини з Україною, як з іншими країнами ЄС, тобто, в повному обсязі стягуючи мита.

"Міжнародних заборон на одночасне членство в обох зонах немає. Однак прийняті в них країнами зобов'язання суперечать один одному, - зазначає заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін. - Без сумнівів, у питанні про виключення України з ЗВТ Росія отримає необхідну підтримку".

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Як повідомляв УНІАН, українська делегація має намір підняти питання про умови торгівлі з Російською Федерацією на засіданні Економічної ради Співдружності Незалежних Держав, який відбудеться в Москві 20 вересня.

За інформацією прес -служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі, українську делегацію на 59 -му засіданні Економради СНД очолить міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов .

Серед основних питань, які планується обговорити в ході засідання: розгляд проекту Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері забезпечення інформаційної безпеки, проект Єдиної методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав-учасниць СНД у новій редакції.

Крім того, планується розглянути питання про Зведеному переліку конкурентоспроможної продукції, пропонованої виробниками держав-учасниць СНД і питання використання світових наукових електронних інформаційних ресурсів для підвищення ефективності наукової діяльності вчених СНД.

В останні місяці Російська Федерація застосувала обмежувальні заходи щодо трубної, кондитерської продукції, порцелянових виробів з України. На думку української сторони, такі дії йдуть врозріз з умовами вільної торгівлі, що діють у рамках СНД і норм СОТ.