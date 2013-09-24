Янукович у Нью-Йорку провів зустріч з главами Євроради та Єврокомісії
22:10, 24 вересня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович у Нью-Йорку провів зустріч з главами Європейської Ради та Європейської Комісії.
Янукович зустрівся з Баррозу і Ромпеєм
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
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”У Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Віктора Януковича з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм і президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
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