Янукович у Нью-Йорку провів зустріч з главами Євроради та Єврокомісії

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

На тему: Глава Ради ЄС та семеро президентів говоритимуть з Януковичем про асоціацію

”У Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Віктора Януковича з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм і президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.