Багатостороння дискусія високого рівня з програм охорони здоров’я

БАГАТОСТОРОННЯ ДИСКУСІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ: ПОЛІТИКИ, ВЛАДА ТА ПРИВАТНИЙ СЕКТОР ПРО ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС

27 вересня 2013р., о 12:30 в приміщенні великої зали Музею Івана Гончара (вул. Лаврська, 19), відбудеться унікальний Круглий стіл, в якому візьмуть участь представники Уряду України, законодавчої влади та політикуму, бізнесу, та міжнародних організацій для обговорення ефективного партнерства задля успішної реалізації соціальних ініціатив бізнесу в сфері охорони здоров’я.

У Круглому столі візьмуть участь: Віце-прем’єр-міністр України, пан Костянтин Грищенко; Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, пані Тетяна Александріна; Народний депутат України, пані Ксенія Ляпіна; Голова Правління УкрСиббанку в Україні, пан Філіп Жоаньє; Координатор ЮНЕЙДС в Україні, пан Яцек Тишко.

Організатором Круглого столу виступає німецьке товариство міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Керівник Програм з профілактики ВІЛ/СНІД GIZ в Україні, доктор Мартін Каде також візьме участь у Круглому столі.

Пан Олег Панюта модеруватиме роботу Круглого столу.

Представники ЗМІ запрошуються до участі у Круглому столі та до участі у відкритій дискусії з учасниками та запрошеними експертами. Попередня акредитація обов’язкова.

Початок Круглого столу – 27 вересня 2013р., в 12:30

Адреса: Музей Івана Гончара, велика зала (м. Київ, вул. Лаврська, 19)

Акредитація журналістів за телефоном (050)742-87-18, контактна особа – Оксана Царенко, останній термін акредитації - 27 вересня 2013р., до 11:00 ранку.