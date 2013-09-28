У Росії можуть повернути графу "проти всіх" до виборчих бюлетенів

"Я думав про це, з колегами обговорював. У мене до цього подвійне ставлення. Я в принципі не заперечую, вона може принести певну користь", - сказав Медведєв в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає РІА Новости.

За його словами, ця графа корисна тим, що дозволяє громадянам не проголосувати за якогось кандидата "на зло" - "нехай хто завгодно, а не ця обридла влада, а прямо написати, що я проти всіх". Він також зазначив, що право громадян проголосувати проти всіх кандидатів чи партій відповідає загальнодемократичних підходам.

У той же час, за словами Медведєва, при виборі з великої кількості партій, в цій графі немає такого сенсу, коли число партій обмежене. "Тому що кожна людина може вибрати для себе ту або іншу політичну силу", - пояснив він.

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Також Медведєв зазначив, що питання про повернення до виборчих бюлетенів графи "проти всіх" вимагає додаткового обговорення і він готовий незабаром повернутися до нього.