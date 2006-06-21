Янукович захищає Ющенка

Віктор Янукович: Якщо хтось говорить, що Президент винен в затягуванні з формуванням парламентської більшості, то я такої позиції не розділяю...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Партія регіонів готова підтримати рішення про розпуск Верховної Ради України, якщо до кінця тижня не буде створено коаліцію і обрано керівництво парламенту.

Про це йдеться в заяві В.ЯНУКОВИЧА, переданій УНІАН його прес-службою.

Він зазначив, що «доля парламенту і держави зараз в руках самих депутатів Верховної Ради. Вона залежить від відповідальності кожного, кому народ довірив високий мандат. Від відповідальності і державного мислення кожного народного обранця залежить, чи зуміємо ми витримати з честю те випробування, яке ставить перед нами демократія. А ми сьогодні працюємо в умовах демократичного суспільства». На думку В.ЯНУКОВИЧА, «те, що Президент України не раз заявляв, що він дистанціюється від втручання в процес створення парламентської коаліції - це прояв демократичного мислення».

«Так, нам ще важко усвідомити таку практику, оскільки багато хто з нас набув політичної зрілості в умовах авторитарного режиму, коли всіма процесами керувала адміністрація Президента. Тому не всі готові до самостійного ухвалення рішень, до того, щоб брати відповідальність на себе. Той час, коли не тільки Президент, а будь-хто з нас несе відповідальність за державу і народ – настав. І як би не розвивалися події далі, цей факт залишиться беззаперечним позитивом для України, для нашого суспільства», - вважає лідер Партії регіонів.

За його словами, «тому Партія регіонів, декларуючи ще раз готовність брати на себе відповідальність і розділяти її з усіма гілками державної влади, заявляє про готовність підтримати рішення про розпуск парламенту і проведення нових дострокових виборів у випадку, якщо до кінця цього тижня коаліція все ж таки не буде створена і якщо керівництво парламенту не буде обрано». «Тому що, якщо не буде на це політичної волі депутатів, то потрібно дати народу можливість обрати відповідальніших політиків», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я говорю це, чудово розуміючи, що може настати після того, як країна буде вимушена зануритися в новий виток виборчої кампанії. Я заявляю це, розраховуючи на мудрість, зваженість, політичну зрілість і відповідальність усіх народних депутатів - незалежно від їх партійної приналежності. Настав момент, коли кольори, якими ми себе окреслювали на виборах, мають поступитися місцем єдино правильному об`єднанню тих кольорів, які має наш державний прапор», - зазначив лідер Партії регіонів.

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