У "Батьківщині" кажуть, що без "відмашки" Тимошенко не ухвалюють жодного рішення
“Батьківщина” всі свої рішення й сьогодні приймає лише після узгодження зі своїм лідером Юлією Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.
«Я вам можу сказати, що ні фракцією, ні партією не ухвалюється жодне рішення, не узгоджене з Юлією Тимошенко. Я вам даю слово», - сказала Кужель.
При цьому вона додала: «Я навіть сама писала заяву в партію й прийняла рішення лише після того, коли отримала візу Юлії Володимирівни із цього приводу».
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Кужель зазначила, що в усі часи революціонери працювали в таких умовах і знаходили можливість спілкуватися зі своїми арештованими однопартійцями.
«Це нічого не змінює. Це починалося ще з 18 століття, з усіх перших в’язнів і всіх революціонерів. Ми «спілкуватимемося» і маємо можливість», - сказала вона.
На закінчення народний депутат підкреслила: «Тому якщо влада думає, що навколо неї всі такі ж негідники, як вона, то глибоко помиляється. Є маса порядних людей, які допомагають».