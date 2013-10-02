У "Батьківщині" кажуть, що без "відмашки" Тимошенко не ухвалюють жодного рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.

«Я вам можу сказати, що ні фракцією, ні партією не ухвалюється жодне рішення, не узгоджене з Юлією Тимошенко. Я вам даю слово», - сказала Кужель.

При цьому вона додала: «Я навіть сама писала заяву в партію й прийняла рішення лише після того, коли отримала візу Юлії Володимирівни із цього приводу».

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Кужель зазначила, що в усі часи революціонери працювали в таких умовах і знаходили можливість спілкуватися зі своїми арештованими однопартійцями.

«Це нічого не змінює. Це починалося ще з 18 століття, з усіх перших в’язнів і всіх революціонерів. Ми «спілкуватимемося» і маємо можливість», - сказала вона.

На закінчення народний депутат підкреслила: «Тому якщо влада думає, що навколо неї всі такі ж негідники, як вона, то глибоко помиляється. Є маса порядних людей, які допомагають».