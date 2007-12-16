Ющенко поклав відповідальність на ПР та БЮТ

Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в новий рік Україна увійде з новим урядом.

Про це він заявив в інтерв`ю «5 каналу».

„Я вірю, що парламент прийде до порозуміння”, - наголосив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому хотілося б, щоб прем`єром стала саме Юлія ТИМОШЕНКО. "Я б хотів, я б хотів щоб це відбулося. Це природа мого повторного подання я переконаний, що у парламенту повинно вистачити мужності пройти процедурні бар’єри", - наголосив він, додавши водночас, що діючий регламент дозволяє маніпулювати процедурами.

Говорячи про те, на кому лежить відповідальність за те, що досі несформований уряд, Президент зауважив, що ключова відповідальність, на його переконання, лежить на двох політичних силах – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко. Також відповідальність він покладає і на "Нашу Україну" - „як такий довісок", - сказав він.

За його словами, в парламенті має бути відновлена довіра і конструктивна робота. Він повторив свою тезу, що на розподілі посад порозуміння і конструктивну досягнути не можна. В.ЮЩЕНКО вважає, що парламентські сили мають взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що БЮТ і НУ-НС вже винесли уроки з минулого й не допустять повторення помилок 2005 року.

"Ми про це багато говорили (з Ю.ТИМОШЕНКО). Я отримав, на мій погляд, щиру позицію. Це мене переконало в тому, що уроки зроблені", - сказав Президент.

За його словами, в новому парламенті й уряді "ключове питання – взаємоповаги, взаємодовіри". "Другий блок – ніяких переглядів на політичному полі, маніпуляцій з різними політичними силами чи групами не можна допускати", - переконаний він.

„Ми розуміємо, що 227 ефективні тільки в тому випадку, якщо між нашими ліктями не пройде жодна зрада й недовіра".

"Треба бути дурнем, щоб повертатися в попередню проблему і не робити ніяких уроків", - наголосив Президент.

Водночас він спростував інформацію, що між ним та Ю.ТИМОШЕНКО існує домовленість, що вона не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2010 року. Президент підкреслив, що його взагалі принижує така постановка питання.

Він також висловив думку, що парламент у разі не формування нового уряду вчасно розпустити не можна. "На жаль, Конституція цього не допускає", - сказав він.

Він наголосив, що всіляко буде підтримувати участь Блоку Литвина в формуванні коаліції.

"Я думаю, що пропозиції в тому числі Блоку Литвина – це, можливо, буде та річ, навколо якої може піднятися і рівень культури дискусії й сама ціль формування нових параметрів взаємодії", - сказав президент.

Президент в ході інтерв’ю також висловив переконання, що „Наша Україна” узгодить всі кандидатури до складу уряду.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що блок НУ-НС, це не партія однієї особи – це блок політичних сил, які живуть по своїх статутах. „це дуже делікатна і крихка структура”, - сказав він, додавши, що для досягнення компромісу необхідно проводити багато переговорів.

Він зауважив, що сьогодні всі питання щодо кандидатур міністрів у блоці узгодженні. „Я виклав аргументи, чому це треба робити, і сприймати кандидатури не через призму пакета уряду, а в цілому тих балансів, які нам треба зробити, починаючи від спікера парламенту, прем`єр-міністра, розподілу комітетів і ситуації у фракції - це все повинно бути єдине поняття, єдиний контекст", - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що в новий уряд необхідно „представити свіжу кров, свіжі погляди, свіжу механіку реалізації реформ".

Коментуючи обговорення кандидатур в уряд від НУ-НС, В.ЮЩЕНКО зауважив, що „проблема у фракції та, що від президента по суті вимагають, щоб він назвав імена. Моя умова: я можу назвати імена, колеги, але зустрічна вимога - ви повинні одноголосно їх підтримати", - наголосив президент.

"Якщо такого симбіозу не виникає, безумовно, я буду поважати вибір фракції. Колеги, формуйте позицію, формуйте кандидата, підтримуйте його одноголосно. Якщо це вам ця модель вдається, будь ласка, рухайтеся цією дорогою", - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО також прокоментував своє рішення щодо висунення кандидатури Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони замість Анатолія ГРИЦЕНКА.

"Я виходив з тих позицій, що сьогодні армії потрібна свіжа кров. Зокрема, людина, яка б дещо по-іншому подивилася на систему організації роботи Міністерства оборони, раціоналізувала і особливо фінансові потоки, оптимізувала ту систему власності і структур, які тримаються на економіці міністерства оборони", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, потрібно "зробити Міністерство оборони міністерством, яке більше відповідає за боєздатність, аніж за колгоспи, радгоспи, лісгоспи, 42 заводи по ремонту когось чи чогось".

Він вважає, що новий міністр має більш наступально підійти до питання переходу армії на контрактну основу. "Бо те, що ми маємо сьогодні – це обставини, які ставлять під сумнів, що ми з 2010 року перейдемо на контрактну форму", - наголосив В.ЮЩЕНКО.