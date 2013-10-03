Головне за день: огляд топ-новин

Україні у "торговій війні" з РФ треба зберігати спокій – єврокомісар

Єврокомісар з питань торгівлі Карл Де Гухт радить Україні зберігати спокій та звертатися до Світової організації торгівлі у разі виникнення "торгової війни" з Росією.

Саакашвілі помилував 18 тисяч засуджених

Президент Грузії Михайло Саакашвілі в середу, 2 жовтня, підписав розпорядження про звільнення від покарання близько 18 тисяч осіб, які були умовно засуджені за різні злочини. Амністія не поширилась на засуджених за тяжкі злочини.

ЗМІ: На прохання Генпрокуратури родичів Мельника в США допитають

Американські поліцейські допитають родичів Петра Мельника в Каліфорнії на прохання Генеральної прокуратури України. Сліди екс-ректора Податкової академії, якого було затримано під час отримання двох хабарів за вступ до вишу і який втік з-під домашнього арешту, знайшли в Штатах, в містечку Сан-Маркос, неподалік від якого живуть старша дочка Мельника Олена і колишня дружина Алла.

Україна стала асоційованим членом ЦЕРН

Сьогодні Україна і Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН) уклали угоду про надання нашій державі статусу асоційованого члена в ЦЕРН. За словами голови Держінформнауки Володимира Семиноженка, підписання угоди з ЦЕРН – це перший етап на шляху набуття Україною статусу асоційованого члена у Європейському Союзі.

Янукович: Вільна торгівля з ЄС створить умови для переходу на євростандарти

Поступове введення у дію положень угоди про зону вільної торгівлі з ЄС створить умови для вітчизняних виробників для переходу на нові європейські стандарти. Про це Президент Віктор Янукович заявив сьогодні під час поїздки у Кіровоградську область. Також він зазначив, що євроінтеграційні устремління України не стануть на заваді співпраці з Росією та іншими країнами Митного союзу

Рішення ФІФА у справі збірної України призупинене - президент ФФУ

Віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс зазначив: «Проблема повністю не вирішена, але це було неможливо. Санкції не знято, їх лише призупинено. Разом з тим, я вважаю, що і це дуже добра новина для наших уболівальників. Як віце-президент УЄФА, я настійливо закликаю фанів у Харкові коректно поводитися на стадіоні. Якщо у нас буде повторення інциденту, які вже мали місце, нічого доброго нас не очікує».

За вступ до ЄС проголосували би 40% українців

За вступ України до Європейського Союзу у разі проведення відповідного референдуму проголосували б 40,5% громадян, за вступ до Митного союзу – 35%. Згідно з даними опитування, у разі проведення окремого референдуму щодо вступу України до ЄС, більше українців готові проголосувати «за», ніж «проти» (43% проти 30%). Прихильники вступу до Євросоюзу переважають у Західному і Центральному регіонах (75% проти 13% та 46% проти 26%), а противники вступу – у Південному і Східному (37% проти 29% та 46% проти 23%).

Янукович підписав закон, який спрощує процедури започаткування бізнесу

Законом передбачено можливість подання заяви про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість або обрання спрощеної системи оподаткування державному реєстратору як додатка до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.