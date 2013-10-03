Янукович: Далекоглядні плани на євроінтеграцію не завадять співпраці з МС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав журналістам у Кіровограді.

«Незважаючи на наші далекоглядні плани на європейську інтеграцію, ми ні в якому разі не плануємо розірвання наших стосунків з нашими традиційними партнерами - з Росією, країнами Митного союзу», - наголосив Янукович.

За словами Президента, будівництво заводу ядерного палива у Кіровоградській області, яке ведеться в партнерстві з Росією, буде продовжено. «Я переконаний, що це буде вигідно Україні і Росії», - сказав Янукович.

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Він наголосив, що Україна у співпраці з іншими країнами керується національними інтересами. «Ми будемо відстоювати свої національні інтереси, і кожна країна, з якою б ми не працювали, де б вона географічно не була б розташована, вона також буде думати про свої національні інтереси. Але коли ми бачимо ефект синергії, коли від нашого об’єднання ми будемо бачити вигоду - ми завжди будемо об’єднуватись. Це правило, яке існувало і в минулому, і воно буде в майбутньому діяти», - підкреслив Янукович.